Фельдман знає, як уникати виконання сфальсифікованих судових рішень

Харків. 27 березня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує створити механізм, що перешкоджає виконанню сфальсифікованих судових рішень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН подав на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів України «Про запобігання виконання сфальсифікованих судових рішень».

У повідомленні наголошується, що практика застосування таких рішень придбала загрозливий розмах, яскравим прикладом чого є останні події з нібито прийнятим рішенням Радивилівського райсуду Рівненської області.

Що більше, наголошено в повідомленні, подібну практику часто використовують рейдери для втручання в діяльність держави за рахунок «псевдоюридичних» рішень.

Тому О.ФЕЛЬДМАН розробив законопроект з метою запобігання виконання сфальсифікованих рішень органами Державної виконавчої служби (ДВС).

Зокрема, механізм передбачатиме обов`язкову перевірку існування судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень або перевірку автентичності таких рішень, якщо їх з якихось причин не було включено в реєстр. Також законопроект передбачає обов`язкову відповідну перевірку начальником органу ДВС. Якщо в результаті перевірки автентичність судового рішення не буде встановлено, то це буде приводом для відмови у відкритті виконавчого провадження. Відповідні зміни та доповнення О.ФЕЛЬДМАН пропонує внести до ст.ст. 4, 23-1 і 26 Закону України «Про виконавче провадження».

Коментуючи свою ініціативу, депутат наголосив, що Єдиний реєстр судових рішень допоможе уникнути наслідків «несумлінної суддівської практики».

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, цей, на перший погляд, формальний крок зможе «очистити» систему судових рішень від фальсифікацій, що відбуваються внаслідок заангажованості окремих представників суддівського корпусу. «Насамперед такий реєстр захистить громадян від незаконних втручань в їхнє життя і завдання їм шкоди, а, по-друге, повністю легалізує дії судових виконавців перед громадянами, виключаючи судову помилку як таку», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Довідка УНІАН. Головне управління МВС у Києві порушило кримінальну справу за фактом підробки рішення Радивилівського районного суду Рівненської області від 7 березня 2008 р. і його використання, яке стосувалося заборони достроково припиняти повноваження і відкликати низку депутатів БЮТ у Київраді.

Раніше, 13 березня, перед початком засідання сесії Київради державний виконавець повідомив, що Радивилівський райсуд Рівненської області прийняв рішення, яким припинив дію рішення з`їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень і відкликання 15 депутатів Київради.

Своєю чергою голова Радивилівського райсуду Віталій КОХНО заявив, що цей суд не розглядав питання про припинення дії рішення з`їзду БЮТ від 2 червня 2007 року.