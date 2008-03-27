Три чверті росіян готові залишити країну
За хорошу зарплату
Харків. 27 березня. УНІАН. 67 відсотків співробітників російських фірм, опитаних аналітиками кадрової компанії Kelly Services, готові заради більш відповідної роботи залишити своє місто, а 72 відсотки - країну, пише газета "Коммерсант".
Співробітники Kelly Services проводили опитування 115 тисяч осіб у 33 країнах світу, зокрема 3,6 тисяч росіян. Чоловіки більш схильні до переїзду в інше місто заради роботи, яка влаштовує їх (72 відсотки опитаних), жінки - менш (62 відсотки).
При цьому йдеться не тільки про міграцію до Москви, але і переміщення в рамках компанії з Москви в регіон або з регіону в регіон. Можливість переїзду в іншу країну розглядають 72 відсотки чоловіків і 71 відсоток жінок.
Варто відзначити, що лише 32 відсотки респондентів мали досвід переїзду з одного міста в інше.
За даними Росстату за 2006 рік, у внутрішній трудовій міграції в Росії бере участь лише 2,7 відсотка від загального числа економічно активного населення (два мільйони осіб).
Лента.ру