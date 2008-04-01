Суд відмовив СБУ в порушенні справи проти міськради

Харків. 1 квітня. УНІАН. Місцевий суд Київського району м. Харкова задовольнив скаргу Харківської міськради і відмовив Службі безпеки України в порушенні кримінальної справи за фактом розтрати бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішеня було оголошене увечері 31 березня в Киівському райсуді після розгляду гучної справи, яка отримала в пресі назву «Харківська міськрада проти СБУ».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2008 р. СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міськради. За інформацією прес-центру СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міськради, що проводилася Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області. СБУ були встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн. Кримінальну справу було порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах – УНІАН) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років. Справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.

18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді в рамках розслідування цієї кримінальної справи. Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Керіники Харківської міськради оскаржили рішення СБУ щодо порушення кримінальної справи.

31 березня після винесення ухвали Київського райсуду суду суддя Віктор ПОПРАС повідомив, що відповідачі мають сім днів для того, щоб подати апеляцію на це рішення.