Агентству Status quo – 7 років

Харків. 1 квітня. УНІАН. Харківському інформаційному агентству Status quo виповнилося 7 років.

Агентство було зареєстроване 29 березня 2001 року, а перший електронний випуск «SQ» - новини дня» вийшов 31 березня 2001 р. Сайт агентства в інтернеті почав працювати у вересні 2001 р.

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор агентства Олена КОНОПЛЯ, за сім років існування видання значно збільшився його колектив, з’явилися нові види продукції та інформаційних послуг, зросло чило передплатнків, а також відвідувачів сайту. Сьогодні в агентстві працює понад 20 журналістів та технічних співробітників.

За словами директора, останнім часом на сайті SQ з’явилися, зокрема, рубрика «Досье», форум, розпочало працювати представництво агентства в Києві. Крім тижневих аналітичних оглядів, публікуються статті культурної тематики в рубриках «Кіно, «Театр», «Культобоз».

«Ми пропонуємо сьогодні харків’янам не лише новини політики, але й новини культурного життя. Для написання статей культурної тематики ми залучаємо відповідних фахівців», - сказала О.КОНОПЛЯ.

Харківське представництво УНІАН вітає колектив Status quo з 7-річчям і зичить йому завжди бути успішним, сучасним, сміливим та гідним представником четвертої влади не лише в масштабах міста, а і всієї країни.