Металіст - Дніпро 1:0

Харків. 7 квітня. УНІАН. У домашньому матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу Металіст завдав поразки дніпропетровському Дніпру з рахунком 1:0.

Як передає кореспондент УНІАН, за матчем, який проходив на стадіоні «Динамо», спостерігало 9 тисяч глядачів.

Гол на 90-й хвилині забив Слюсар.

Перемога над одним з лідерів дозволила Металісту скоротити розрив з Дніпром до 2 очок.

«Ми заслужили перемогу», - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. За його словами, матч видався нервовий, у його підопічних була перевага протягом всієї гри, і вони «могли забити в першому таймі, але могли й попустити у другому». «Команда витримала темп, і на останніх хвилинах нам вдалося забити. Наскільки дозволяло поле, настільки обидві команди продемонстрували свої найкращі якості… Це було не так просто», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

На думку тренера Дніпра Олега ПРОТАСОВА, гра була рівною, «обидві команди мали шанси забити, і нічия, напевно, була б найбільш закономірним підсумком зустрічі». Проте, сказав він, «ми пропустили гол на останніх хвилинах. Все вирішила помилка одного гравця. Футбол - командна гра, але індивідуальні помилки так само важливі для підсумкового результату. Сьогодні в нас помилився молодий, недосвідчений хлопець. Я б не став його винити. Сподіваюся, що більше такі помилки не повторяться. Однак, звичайно, краще вчитися на чужих помилках, ніж на власних».

Набравши 49 очок, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

Трійка лідерів: Динамо (55 очок), Шахтар (53), Дніпро (51).

Результати інших матчів:

Динамо - Металург Д 3:3 (Бангура 10, Алієв 49, Мілевський 57 – Фернандеш 4, Косирін 42, 59)

Закарпаття – Карпати 1:2 (Козоріз 10 – Кирильчик 44, Худобяк 45)

Зоря - Кривбас 1:2 (Луценко 29 (пен.) - Бюлюкбаші 19, Бартулович 62)

Шахтар - Чорноморець 0:1 (Коритько 25 пен.)

Ворскла - Металург З 2:1 (Кравченко 12, Цуррі 90 - Кабанов 83)