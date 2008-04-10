Верховна рада ратифікувала протокол СОТ

Харків. 10 квітня. УНІАН. Верховна рада ратифікувала протокол про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 411 народних депутатів з 449, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ухвалення закону підтримали депутати із фракції НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блоку Литвина – 20, Партії регіонів - 164. Не голосували депутати від КПУ.

Членство України в СОТ передбачає сплату щорічного членського внеску. Розмір щорічного внеску країни-члена до бюджету СОТ визначається на підставі методичних рекомендацій Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ і залежить від обсягу зовнішньої торгівлі країни. Крім щорічного внеску, Україна також повинна буде зробити одноразовий внесок до робочого фонду СОТ.

Парламент також доручив протягом місяця Кабінету міністрів затвердити план дій щодо адаптації української економіки до норм СОТ.