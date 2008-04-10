Фельдман реалізує у Харкові реформи Тома Ріджа

Харків. 10 квітня. УНІАН. В рамках співробітництва між недавно створеним «Українським єврейським комітетом» та «Американським єврейським комітетом» голова УЕК Олександр ФЕЛЬДМАН зустрівся із впливовим американським політиком та громадським діячем Томом РІДЖЕМ (США).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України.

У ході зустрічі, зокрема, відбулося обговорення проектів, спрямованих на розвиток економіки та соціальної сфери Харкова.

За даними прес-служби, ці проекти О.ФЕЛЬДМАН має намір включити до своєї програми на дострокових виборах мера Харкова.

Том РІДЖ - екс-губернатор штату Пенсільванія, екс-міністр внутрішньої безпеки США, радник Дж. МАККЕЙНА - сенатора, кандидата-республіканця на пост президента США.

Том РІДЖ став першим в історії США міністром внутрішньої безпеки, відразу після терактів 11 вересня 2001 р.

РІДЖ відомий також тим, що, будучи губернатором штату Пенсільванія (1995 - 2001 рр.), зумів вивести Пенсільванію на позиції лідера в пріоритетних галузях економічного розвитку, освіти, охорони здоров`я, охорони довкілля. Він підписав акт про освіту, який допоміг розширити доступ до освітніх послуг для більш ніж чверті мільйона дітей у Пенсільванії. Число дітей , які отримують безкоштовну медичну допомогу завдяки програмам Т.РІДЖА, збільшилося на 145 відсотків. Програма з переробки відходів у Пенсільванії, розроблена Т.РІДЖЕМ, стала моделлю для США. При ньому Пенсільванія стала штатом з найбільшими інвестиціями в охорону довкілля - близько 650 млн. дол.

РІДЖ народився 26 серпня 1945 р. в робочій родині. Він закінчив з відзнакою Гарвард в 1967 р. Воював у В`єтнамі як сержант піхоти, де був удостоєний бронзової зірки за відвагу. Після повернення він закінчив освіту і працював адвокатом. В 1982 р. був обраний до Конгресу США. Він став першим ветераном В`єтнаму, обраним до Конгресу, і був потім переобраний шість разів.