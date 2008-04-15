На Харківщині розпочинається «Євроатлантична весна - 2008»

Харків. 15 квітня. УНІАН. 17 квітня 2008 року в Харківській області розпочинається інформаційний проект «Євроатлантична весна - 2008».

Як повідоляє сайт Харківької ОДА, організаторами проекту виступають Харківська облдержадміністрація, Харківський Фонд місцевої демократії, Харківський Євроклуб, МФ «Відродження».

Мета проекту – інформування мешканців Харківської області про євроінтеграційні процеси в Україні. Для цього протягом квітня-травня 2008 р. буде проводитися велика кількість заходів, які планується широко висвітлювати у засобах масової інформації.

Урочисте відкриття проекту «Євроатлантична весна - 2008» відбудеться за участю іноземних та вітчизняних гостей у приміщенні Національного університету імені В.Каразіна. Заплановано проведення круглого столу «Європейська перспектива України», під час якого фахівці та експерти з питань євроінтеграції зможуть обговорити найактуальніші проблеми та перспективи євроінтеграційних прагнень України, інформує сайт.