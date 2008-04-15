Завтра сесія міськради

Харків. 15 квітня. УНІАН. У середу, 16 кітня, розпочинає роботу 21 сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, на порядку денному сесії 45 питань.

Депутати планують, зокрема, внесити зміни до міського бюджету на 2008 р., затвердити кошторис витрат на виконання Комплексної Програми підтримки розвитку малого підприємництва у Харкові на 2007-2008 рр., а також затвердити Міську цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.