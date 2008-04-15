У Харкові пройде навчально-методичний збір рятувальників МНС

Київ. 15 квітня. УНІАН. 17-18 квітня у Харкові відбудуться навчально-методичний збір керівного складу МНС і показові навчання аварійно-рятувальних підрозділів МНС в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на одному з етапів на навчаннях буде присутній Міністр МНС Володимир ШАНДРА.

У перший день відбудуться теоретичні заняття, на яких фахівці МНС проаналізують дії органів управління і сил під час ліквідації наслідків НС регіонального та державного рівнів за період із листопада 2007 року до квітня поточного.

У другий день – практичні заняття, пов’язані з весняно-літнім пожежонебезпечним періодом, аваріями на техногенно-небезпечних об’єктах, буревіями, підтопленнями та паводками, показові заняття з відпрацювання елементів дій органів управління і сил територіальної підсистеми під час запобігання й реагування на такі НС.

Акредитація журналістів триває до 16:00 16 квітня у центрі пропаганди ГУМНС у Харківській області за тел. (057) 737-21-53, 707-76-53.