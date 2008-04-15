Президент хоче мажоритарні вибори місцевих рад

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає протягом місяця розробити законопроект про повернення до мажоритарної системи на виборах до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на нараді з питань боротьби з корупцією.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що пропорційна система виборів показала свою хибну практику.

«Ми стали свідками того, що в сотнях містечок, де ми вимагали пропорційної системи, було сформовані партійні клани, які ігнорують будь-яку відповідальність перед виборцями», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що всі політичні сили сьогодні ставлять питання про повернення до мажоритарної системи. Тому він попросив протягом місяця сформувати відповідний законопроект і внести відповідні зміни до законодавства.