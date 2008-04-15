ВР розгляне харківське питання до кінця тижня

Київ. 15 квітня. УНІАН. Народний депутат з фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій ШКІЛЬ заявляє, що Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме харківське питання, але має розглянути його до кінця тижня.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

Депутат нагадав, що сьогодні в пакеті з декількома іншими питаннями було ухвалене рішення про внесення питання щодо діяльності харківської міської влади до порядку денного роботи парламенту на цей тиждень.

За словами депутата, фракції демократичної коаліції, зокрема, фракція БЮТ зацікавлені у якнайшвидшому розгляді цього питання. Однак сьогодні парламенту залишається працювати близько півгодини і, за словами А.ШКІЛЯ, дуже малоймовірно, що депутати встигнуть розглянути питання щодо Харкова.

Разом з тим, він зауважив, що оскільки питання внесене до порядку денного на тиждень, то депутати зобов’язані будуть розглянути його протягом трьох пленарних днів, що залишаються.