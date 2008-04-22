Костенко впевнений, що коаліція переживе травневі свята

Київ. 22 квітня. УНІАН. Народний депутат від НУ-НС, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО переконаний, що ті протиріччя які останнім часом виникли між БЮТ та НУ-НС не призведуть до розколу коаліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УНП, про це він заявив сьогодні під час пре-конференції у Дніпропетровську.

«Я не належу до тих песимістів, котрі вважають, що демократична коаліція вже себе вичерпала і після травневих свят розвалиться», - сказав Ю.КОСТЕНКО. Він висловив переконання, що до осені «буде час, аби демкоаліція знайшла компроміси і уряд продовжував працювати».