Сьомочкін очолив секретаріат ТСК з розслідування діяльності влади Харкова

Харків. 25 квітня. УНІАН. Керівника фракції БЮТ в Харківській міській раді Сергія СЬОМОЧКІНА призначено керівником секретаріату Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування діяльності Харківського міського голови та Харківської міськради.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТу, з посилання на інформацію народного депутата України, голову ТСК Олега ЛЯШКА.

Як повідомляв УНІАН, парламентська Тимчасова слідча комісія з рослідування діяльності влади Харкова була була створена 7 березня 2008 року.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 223 народних депутати з 447, зареєстрованих у сесійній залі (для ухвалення рішення про створення ТСК необхідно 150 голосів депутатів – УНІАН).

Не голосували за створення комісії фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ.

Зокрема, ТСК займається розслідуванням обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.