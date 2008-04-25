Захисники Добкіна вводять народ в оману - експерти

Харків. 25 квітня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій відзначають, що народні депутати від Партії регіонів, які намагаються захистити представників харківської міської влади від правосуддя, вводять громадськість в оману.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи заяви нардепів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та Дмитра СВЯТАША про те, що стосовно Михайла ДОБКІНА готуються провокації і навіть арешт.

«Подібна технологія відома з часів глибокої давнини - у передчутті швидкого покарання на весь світ репетувати про провокації та політичну розправу, - сказав він. - Але в даній ситуації цілком очевидно, що так звані захисники ДОБКІНА - народні депутати від ПР І.БОГОСЛОВСЬКА та Д. СВЯТАШ - намагаються видати чорне за біле, а точніше, у світлі партійних кольорів цієї сили - за блакитне».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що І.БОГОСЛОВСЬКА та Д.СВЯТАШ, замість того щоб у черговий раз виставляти себе на посміховище, краще б готувалися до дострокових виборів харківської влади.

«Вибори у Харкові неминучі, і замість того щоб захищати ДОБКІНА, БОГОСЛОВСЬКА і СВЯТАШ, рейтинг довіри до кожного з яких перевищує аналогічний показник харківського мера, могли б активно готуватися до перевиборів. Замість цього вони воліють бути клоунами в чужому цирку», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на прес-конференції в УНІАН І.БОГОСЛОВСЬКА та Д.СВЯТАШ заявили, що правоохоронці Харкова намагаються сфальсифікувати кримінальні справи проти міської влади. В Партії регіонів вважають, повідомили нардепи, що готується низка провокацій проти мера Харкова М. ДОБКІНА та міської влад». Можливі провокації, фальсифікації кримінальних справ та навіть незаконні арешти» – сказала І.БОГОСЛОВСЬКА. Вона зазначила, що представники правоохоронних органів Харкова намагаються знайти людей, які б мали хоч якесь відношення до мера Харкова. «З них вибиваються покази проти мера, і ми знаємо, що на основі таких показів можливий арешт М.ДОБКІНА», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

І.БОГОСЛОВСЬКА висловила сподівання, що у Верховній раді України не буде підтримане рішення про призначення дострокових виборів мера Харкова і Харківської міської ради.