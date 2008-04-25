Тимошенко представила нового керівника Фонду держмайна

25 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вранці представила колективу Фонду державного майна України нового керівника Фонду Андрія ПОРТНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що А.ПОРТНОВ на сьогоднішній день виконує обов`язки голови ФДМУ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що представляла колективу А.ПОРТНОВА відповідно до закону.

“Я сьогодні вранці разом з А.ПОРТНОВИМ приїхала до Фонду держмайна, де була посилена президентська охорона, де Президент виголошував щопівгодини укази по гучномовцю про те, що потрібно охороняти ФДМ ретельніше від прем`єр-міністра. І насправді була проведена нарада, ми дали доручення всім керівникам департаментів, всім заступникам, і ФДМ почав нормально працювати”, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, уточнивши, що по гучномовцю звучав запис не Президента, а укази цитували співробітники Секретаріату. Ці гучномовці були встановлені в залі Фонду, де проходила нарада.

Вона відзначила, що на нараді була присутня і Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що колишньому керівництву Фонду було передано всі документи, що підтверджують, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на сьогоднішній день усунуто від керівництва Фондом до завершення службового розслідування її діяльності.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чому на представлення не було запрошено пресу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Так просто ми не думали, що там будуть якісь проблемні дії”.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію, що з боку Президента не буде дій, що йдуть врозріз з рішенням уряду щодо Фонду держмайна. “Чесно кажучи, я не думаю, що Президент захищатиме корупцію. Я впевнена, що Президент все ж таки боротиметься з корупцією, і тоді потрібно пані В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО притягувати до відповідальності за те, що в “тіньовому” режимі вона завод “Арсенал” передала практично “тіньовим” власникам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого ц.р. Кабмін усунув В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Проте вже 7 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна. Президент також направив відповідне надання з приводу конституційності розпоряджень Кабінету Міністрів до Конституційного Суду.