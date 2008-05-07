Динамо і Шахтар сьогодні у Харкові розіграють Кубок України

Сьогодні у Харкові відбудеться фінальний матч за Кубок України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, гра за Кубок між командами Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), яка присвячена 100-річчю харківського футболу, пройде на стадіоні «Металіст».

В день проведення матчу організаторами будуть вжиті безпрецедентні заходи – дотримання порядку забезпечуватимуть понад 5 тисяч працівників міліції. В середу до Харкова прибуває понад 20 тисяч фанів з Донецька і Києва.

Очікується, що матч подивиться Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який сьогодні здійснтить робочу поїзду в Харківськ область.

Переможцеві цього матчу Президент вручить почесний трофей.