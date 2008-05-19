KfW надав «Мегабанку» кредитну лінію на $10 млн.

Харків. 19 травня. УНІАН. Німецький державний банк розвитку KfW надав ВАТ «Мегабанк» кредитну лінію на 10 млн. дол. США терміном на 5 років для кредитування малого та середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент KfW Entwicklungsbank Доріс КЬОН у неділю на прес-конференції.

Вона не повідомила ставку, за якою «Мегабанк» залучив кошти, але зазначила, що її розмір влаштовує обидві сторони договору.

Д.КЬОН сказала, що KfW має намір розширити список банків, з яким реалізовано подібні проекти. Так, окрім ЗАТ «ПроКредит Банк», ВАТ “Укрексімбанк” і ВАТ «Мегабанк» до списку увійдуть ще кілька українських банків.

«Ми сподіваємося, що додамо ще 3-5 банків до кінця цього року. Після цього в нас буде портфель на 100 млн. дол. або близько того» - сказала Д.КЬОН.

Як повідомила голова Правління ВАТ «Мегабанк» Олена ЖУКОВА, у рамках цього проекту банк кредитуватиме українські підприємства, що представляють малий і середній бізнес, в обсязі до 500 тис. дол. Кредит зможуть отримати підприємства зі штатом до 250 осіб, які перебувають у приватній власності та здійснюють діяльність на території України. Кредитні кошти підприємство може використовувати на поповнення обігових коштів або придбання основних фондів. Термін кредитування - до 5 років.

О.ЖУКОВА зазначила, що банк розширюватиме співпрацю з KfW, і після освоєння згаданих коштів кредитної лінії планує збільшити кредитну лінію до 20 млн. дол.

«У нас є плани щодо розширення цієї лінії, щойно ми її освоїмо, до 20 млн. дол. Зокрема ми провели переговори з дочірньою структурою KfW - банком DEG - також на залучення фінансування» - повідомила О.ЖУКОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мегабанк» (до 1995 р. - «Добродій») засновано 1990 року.

Активи банку на 1 квітня ц.р. становили 2 млрд. 171 млн. 197 тис. грн., зобов’язання - 1 млрд. 854 млн. 695 тис. грн., власний капітал - 316 млн. 503 тис. грн., статутний капітал - 200 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ «Мегабанк» за підсумками першого кварталу 2008 року становив 5,512 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2008 року більш як 10% акцій банку володіли: Віктор СУББОТІН пряма участь - 4,5546%; опосередкована - 50,2812%; ЗАТ «М-Інвест» пряма участь - 41,8217%, опосередкована - 5,3564%; Олена СУББОТІНА пряма участь - 0,0001%, опосередкована - 54,1569%.

KfW Bankengruppe (KfW Banking Group) надає фінансові інструменти, спрямовані на підтримку малого та середнього підприємництва, охорону довкілля, ефективне використання енергії та природних ресурсів, а також експортне та проектне фінансування.

KfW – державний банк, належить Федеральному уряду Німеччини (80%) і німецьким Федеральним землям (20%). Активи KfW на 1 січня 2008 року становили 376 млрд. євро.

KfW Entwicklungsbank – один зі світових лідерів мікрокредитування, розвитку економічної інфраструктури країн-партнерів. Він виконує свою місію за завданням уряду Німеччини.