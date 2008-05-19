На Харківщині вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Відбувся жалобний мітинг

Харків. 19 травня. УНІАН. У неділю в Харківській області пройли заходи вшанування пам’ять жертв політичних репресій Біля пам’ятника репресованим Кобзарям у саду імені Шевченка відбулися жалобний мітинг та покладання квітів. У заході взяли участь керівництво області та Харкова, представники громадськості. Покладання квітів також відбулося на українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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