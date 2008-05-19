На Харківщині вшанували пам’ять жертв політичних репресій
08:55, 19 травня 2008Харьків
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Відбувся жалобний мітинг
Харків. 19 травня. УНІАН. У неділю в Харківській області пройли заходи вшанування пам’ять жертв політичних репресій
Біля пам’ятника репресованим Кобзарям у саду імені Шевченка відбулися жалобний мітинг та покладання квітів. У заході взяли участь керівництво області та Харкова, представники громадськості.
Покладання квітів також відбулося на українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму, повідомляє сайт облдержадміністрації.
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