У Харкові ліквідовано розлив соляної кислоти

Харків. 19 травня. УНІАН. 16 травня у Харкові під час перевезення до ВАТ «ХВЗ» Харківський велозавод, автомобілем «Газ-53» пластикової 600 кг ємкості з 33% розчином соляної кислоти, сталося її пошкодження та витікання розчину на проїжджу частину вулиці (довжина розливу близько 300 м та шириною 6 м).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих в результаті розливу розчину соляної кислоти немає. Для ліквідації розливу було задіяно підрозділи МНС, МВС, СЕС та комунальні служби.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.