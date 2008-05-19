Мешканець Чугуївського району живцем спалив пасинка

Харків. 19 травня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 47-річного мешканця Чугуївського району засуджено на довічне позбавлення волі за скоєння особливо тяжкого злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на старшого прокурора Олену ШЕМАЄВУ, на початку грудня 2007 року вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, після чергового конфлікту з дружиною та її синами, цей чоловік вирішив позбавити дітей життя.

Діючи з особливою жорстокістю, злочинець по черзі підходив до всіх трьох, які спали в різних кімнатах будинку, обливав їх «Уайт-спіритом», після чого підпалював та завдавав ударів палицею по голові, щоб ті не змогли загасити вогонь. Внаслідок отриманих опіків один потерпілий загинув, ще двоє залишились живими.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудному.