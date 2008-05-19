Фельдман: рано чи пізно парламент розгляне питання виборів у Харкові

Харків. 19 травня. УНІАН. Один із ініціаторів дострокових виборів у Харкові народний депутат України, керівник харківського БЮТу Олександр ФЕЛЬДМАН не робить драми з того, що досі це питання не розглянуте у Верховній раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на події народний депутат висловив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

За словами керівника хакрівського БЮТу, хоча це питання ще не обговорювалося в парламенті, але воно, на його думку, всеодно рано чи пізно буде розгянуте депутатами.

«З порядку денного його (проект постанови питання про проведення дострокових виборів у Харкові – УНІАН) ніхто не викреслював. Ви розумієите, сьогодні дуже складна ситуація в парламенті, сьогодні дуже важка ситуація з питанням інфляції, і він перешов на якийсь другий план, на іншу позицію. Але він внесений, він кожного дня може бути винесений. Кожний тиждень він має шанс бути винесеним. Якщо ми тільки до середини липня його не винесемо, він спокійно перейде на наступну сесію восени. Я не роблю з цього ніякої трагедії», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, проект Постанови про призначення позачергових виборів у Харкові був внесений головою ТСК, народним депутатом від Фракції БЮТ Олегом ЛЯШКОМ і в парламенті зареєстрований 18 березня 2008 року. До цього було кілька спроб внести до порядку денного сесії розгяд проекту Постанови.