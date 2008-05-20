Шумілкін може очолити у Харкові «Єдиний Центр»

Харків. 20 травня. УНІАН. Колишній мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН може очолити в регіоні партію «Єдиний Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Зараз тривають активні процеси «вербування» представників регіональної політичної еліти в партію «Єдиний Центр», - сказав він. - По нашій інформації, у Харкові очолити цю політичну силу пропонують екс-мерові столиці Слобожанщини Володимирові ШУМІЛКІНУ. ШУМІЛКІН на місцевому рівні раніше був лідером «Нашої України», тому, на думку БАЛОГИ, він нібито зможе впоратися з партійним будівництвом».

О. ГОЛОБУЦЬКИЙ.також відзначив, що Секретаріат Президента продовжує практикувати політикові розколу в демократичному таборі.

«БАЛОГА та його Секретаріат продовжують проводити політикові розколу серед представників демократичних політичних сил, - відзначив він. - У цьому ключі досить цікавої є позиція Михайла ДОБКІНА та місцевих «регіоналов», інтереси яких дивним чином збігаються з інтересами БАЛОГИ».