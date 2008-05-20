На Харківщині зростає ціна на землю

Харків. 20 травня. УНИАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 12 по 18 травня ц.р. зросла на 1,53% (на 32 дол.) - до 2 тис. 113 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Харківському районі – на 1,56% (на 33 дол.) – до 2 165 дол./сотка, у Дергачівському районі – на 1,52% (на 32 дол.) - до 2 155 дол./сотка, Чугуївському районі – на 1,15% (на 14 дол.) - до 1 226 дол./сотка.

Аналіз компанії включає лише ділянки під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, у районах обласних центрів з максимальною кількістю проведених угод.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за січень-квітень ц.р. виросла на 22% (на 365 дол.) - до 2 тис. 023 дол. за сотку.