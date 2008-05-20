Росія не любить дружити - The Fin.Times
14:40, 20 травня 2008Харьків
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Сусід України посів 131 місце із 140 держав
Харків. 20 травня. УНІАН. У рейтингу миролюбних країн світу щодо зовнішньої і внутрішньої політики, який щорічно публікує газета The Financial Times, Росія посіла 131-е місце із 140 держав.
Як передає «Газета.Ru», перше місце в рейтингу миролюбності займає Ісландія. На останньому місці – Ірак. США займає в цьому рейтингу 97-е місце, Китай – 67-е.
Як повідомляв УНІАН, у ході нещодавнього опитування майже чверть росіян віднесли Україну до числа своїх найбільших ворогів разом зі США та Грузією.
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