Комітет боротьби з оргзлочинністю і корупцією приїде до Харкова

Харків. 22 травня. УНІАН. Комітет Верховної ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією планує провести виїзне засідання в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було ухвалене на засіданні Комітету у середу, 21 травня.

Необхідність проведення виїзного засідання в Харкові депутати мотивували резонансними громадсько-політичними подіями в місті, численними наріканнями на адресу керівників міста з приводу незаконних дій, а також необхідністю проведення роботи з вивчення фактів причетності ряду високих чиновників міста до організації торгівлі наркотиками.