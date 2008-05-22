Комітет боротьби з оргзлочинністю і корупцією приїде до Харкова
08:42, 22 травня 2008Харьків
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«Є необхідність…»
Харків. 22 травня. УНІАН. Комітет Верховної ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією планує провести виїзне засідання в Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було ухвалене на засіданні Комітету у середу, 21 травня.
Необхідність проведення виїзного засідання в Харкові депутати мотивували резонансними громадсько-політичними подіями в місті, численними наріканнями на адресу керівників міста з приводу незаконних дій, а також необхідністю проведення роботи з вивчення фактів причетності ряду високих чиновників міста до організації торгівлі наркотиками.
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