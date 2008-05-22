Ціни на бензин досягли свого піку
Підвищення не буде. До кінця травня
Харків. 22 травня. УНІАН. Експерти консалтингової компанії United Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ) констатують, що роздрібні ціни на основні марки нафтопродуктів в Україні досягли свого піку, і до кінця травня різкого підвищення не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН на прес-конференції в Києві.
«З бензинів пік вже досягнуто, до кінця травня різкого підвищення цін не буде», - сказав він.
За його словами, ситуація на ринку України розвивається відповідно до квітневої динаміки світового ринку, який зріс по бензинах в середньому на 16,8% і на 28,6% по дизпальному.
Відповідно до прогнозів UPECO, ціни на бензин А-95 до червня збережуться на рівні 6,50 грн./літр, а на дизельне пальне - потенціал зростання до кінця місяця становить 15-20 коп./лтр. Про це говорить розрахунок роздрібних цін, виходячи з травневих котирувань європейського ринку.
Із сприятливих чинників експерти компанії виділяють високе ресурсне забезпечення внутрішнього ринку, яке за найпопулярнішими марками палива перевищує показники минулого року. «Побоювань з приводу ресурсного наповнення немає», - додав С.КУЮН.
Як повідомляв УНІАН, станом на 16 травня, середня по Україні ціна бензину А-95 подолала «психологічну» позначку в 6 грн./літр. З 8 по 16 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-76 - збільшилися на 2,8% - з 5,29 грн./літр до 5,44 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 3,4% - з 5,62 грн./літр до 5,81 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр; дизельне пальне - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр.
Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році і на сьогоднішній день є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації і аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем ряду галузевих видань: тижневика «НефтеРынок», щомісячників «Современная АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.