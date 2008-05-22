Жарти з прокуратурою не пройшли

Харків. 22 травня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 49-річного мешканця Дергачівського району та 44-річного харків’янина засуджено відповідно на 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини особистого майна та на 3 роки позбавлення волі за скоєння замаху на шахрайство в особливо великих розмірах та підбурювання до давання хабара.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на державного обвинувача, прокурора відділуІвана МІХНА.

Яу повідомлялося раніше, у грудні 2003 р. тоді ще невстановлені громадяни схиляли керівників однієї з фірм Харкова до давання хабара працівникам прокуратури міста.

У ході судового слідства встановлено, що шахраї, скориставшись тим, що прокуратурою проводилася перевірка додержання чинного законодавства посадовими особами цієї фірми, у грудні 2003 р. прибули до офісу фірми, де умовляли керівників підприємства дати в якості хабара велику суму грошей нібито для працівників прокуратури, тоді як насправді самі хотіли заволодіти цими коштами.

Шахраї не змогли довести злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, до кінця, оскільки керівники фірми відмовилися давати хабар і повідомили про цей факт телебаченню.