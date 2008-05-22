УНП ініціює перевибори в Донецьку

Харків. 22 травня. УНІАН. Народні депутати від Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК і Олександр КЛИМЕНКО (представники фракції “Наша Україна – Народна самооборона”) подали до парламенту проект Постанови Верховної Ради «Про призначення позачергових виборів депутатів Донецької міської ради».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, підставою для внесення проекту Постанови стало рішення „Про хід виконання комплексної програми розвитку освіти м. Донецька на 2006-2010 рр.”, ухвалене 20 травня 2008 р. на сесії Донецької міської ради.

Пунктом 2.1 згаданого рішення забороняється збільшення кількості україномовних шкіл, шкільних класів, дитячих дошкільних закладів, а також збільшення чисельності існуючих україномовних класів і груп в дитячих дошкільних закладах.

За словами голови УНП Юрія КОСТЕНКА, донецькі міські депутати ухвалили це рішення «з явним перевищенням повноважень, наданих міськраді Конституцією та законами України». Окрім того, вважає народний депутат, рішенням «грубо та очевидно порушуються права мешканців Донецька, гарантовані Конституцією та Законами України». Зокрема, зазначає Ю.КОСТЕНКО, рішення суперечить ст. 10 (щодо забезпечення використання державної мови в Україні), ст. 22 (щодо скасування та звуження гарантованих законом прав і свобод), ст. 23 (порушення права на вільний розвиток особистості), ст. 24 (стосовно дискримінації за мовною ознакою), ст. 53 (стосовно права на освіту та навчання рідною мовою), ст. 68 (стосовно недопущення посягань права та свободи) Конституції України, а також Законам „Про мови в Українській РСР”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну шкільну освіту”, та іншим Законам та підзаконним актам.

«Своїм рішенням Донецька міська рада фактично оголосила, що на території міста закони України не діють. Там діють закони, які встановлює міська рада, навіть якщо вони суперечать законам України. Якщо на це не реагувати, завтра в Донецьку почнуть друкувати свою валюту», – зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він вважає, що згадане рішення Донецької міськради – це провокація для перевірки, “на скільки глибоко сплять українські стражі закону”. «Немає єдиного закону – нема єдиної держави. Тому ті, хто методично розхитує українську державність, час від часу тестують межу, яку вже можна переступати. З кожним роком вони заходять усе далі й далі», - наголосив народний депутат.

Також народний депутат О.КЛИМЕНКО звернувся до прокуратури міста Донецька з вимогою вжити заходів реагування щодо порушення законності в рішенні міськради. Окреме депутатське звернення він спрямував Президенту України та уряду щодо необхідності негайного реагування і кадрових висновків у царині гуманітарної та соціальної політики на Донеччині.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Донецької міської ради виступила проти планового збільшення україномовних шкіл у місті.

«Для задоволення потреб населення Донецька в отриманні освіти рідною мовою не допустити: планового збільшення числа учнів, які навчаються українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і класів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською мовою навчання», – йдеться у рішенні.

Водночас Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає таке рішення міськради “не зовсім толерантним”.

”Побоююся наслідків, адже це рішення не зовсім толерантне”, - сказав він, коментуючи його. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також пообіцяв відреагувати на факт ухвалення цього рішення. ”Там будуть дії з мого боку”, – заявив мер Донецька.