Облрада шукає покупця туалету й огорожі
12:35, 22 травня 2008Харьків
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Кому не потрібні гроші
Харків. 22 травня. УНІАН. Харківська облрада затвердила перелік об’єктів, які підлягають відчуженню шляхом продажу за конкурсом.
Як повідомляє сайт облради, на конкурс виставлено, зокрема, огорожу в Помірках, яка перебуває на балансі ВЕП «Держпром», а також громадську вбиральню стадіону «Металіст».
Конкурс відбудеться наближчими тижнями.
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