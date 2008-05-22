Облрада шукає покупця туалету й огорожі

Кому не потрібні гроші

Харків. 22 травня. УНІАН. Харківська облрада затвердила перелік об’єктів, які підлягають відчуженню шляхом продажу за конкурсом. Як повідомляє сайт облради, на конкурс виставлено, зокрема, огорожу в Помірках, яка перебуває на балансі ВЕП «Держпром», а також громадську вбиральню стадіону «Металіст». Конкурс відбудеться наближчими тижнями.

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