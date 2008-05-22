Україна готова продавати танки - Єхануров
14:10, 22 травня 2008Харьків
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Харків. 22 травня. УНІАН. Україна готова продавати танки на світовому ринку озброєнь.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.
«Танки в нас є, ми готові їх запропонувати на ринок військових озброєнь», - сказав він.
Водночас він підкреслив, що Міноборони, безпосередньо, не займається продажем озброєння та військової техніки.
Крім того, він висловив жаль з приводу того, що Україна опустилась на 16 місце серед країн-експортерів, і додав, що сподівається, що Україна повернеться знову в першу десятку.
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