Добкін заявляє, що йому шиють справи

Харків. 22 травня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував учорашю заяву народного депутата України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ про те, що стосовно харківської міської влади готується ряд нових провокацій, включаючи арешт мера.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на події М.ДОБКІН висловив на прохання журналістів сьогодні на прес-конференції.

«Тиск на міську владу розпочався з того часу, як ми зайшли в стіни будівлі Харківської міської ради, - сказав М.ДОБКІН. - У різний час воно було різним. Сьогодні цей тиск перебуває в неправовому полі, але говорити про закони й Конституцію в нашій країні стає все складніше й складніше. Напевно, після пам’ятного захоплення співробітниками спецпідрозділу «Альфа» міської ради, спроби «законним» шляхом розправитися з міською владою канули в минуле».

«Нагадаю, - зазначив міський голова, - що ми виграли й апеляцію, що на вимогу першого заступника голови Верховного суду України перенесли з Харкова до Полтави. До нього із цим проханням звернувся особисто керівник СБУ. Полтавський апеляційний суд повністю, від А до Я, задовольнив усі наші вимоги, які у свій час визнав суд першої інстанції».

За його словами, учорашні заяви народних депутатів від Партії регіонів про можливі арешти та обшуки в Харкові, були цілком умотивованими.

«Заяви народних депутатів, які пролунали вчора, пов’язані з тим, що 20 травня окремі представники Міністерства внутрішніх справ України намагалися одержати санкцію на затримку або арешт, а також обшук у мене вдома, у робочому кабінеті, а також - ряду родичів заступників і депутатів міської ради, і секретаря Харківської міської ради. Знаючи все підґрунтя того, що відбувається, й за чиї гроші це робиться, можу сказати, що всі ці справи фабрикуються певними людьми в СБУ й МВС», - заявив М.ДОБІН.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів) заявила журналістам у Верховній раді, що Партія регіонів має намір звернутися із заявою до Генеральної прокуратури України про те, що в Харкові готуються провокації проти мера міста М.ДОБКІНА та інших представників місцевої влади.

Зокрема, за її словами, «вчора хотіли взяти дозвіл на арешт мера Харкова та інших членів місцевої влади».