Прокуратура подала в суд на облраду

Прокуратура Харківської області оскаржила ухвали останніх двох сесій Харківської облради, якими депутати перерозподілили обсяги субвенцій на соціально-економічний розвиток районів і міст області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника управління пророкуратури Володимира СУХОДУБОВА, позов подано до Харківського окружного адміністративного суду з метою запобігання порушення чинного законодавства з боку облради.

Зокрема, прокуратура вимагає визнати нечинними та скасувати рішення сесії облради від 17 квітня 2008 р. «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами) та від 8 травня 2008 року, яким відхилено протест прокуратури області до обласної ради на зазначений акт у частині, що суперечить закону.

Встановлено, що деякими пунктами рішення сесії облради від 17 квітня передбачено затвердити обсяги субвенцій районним, міським (міст обласного значення) бюджетам на соціально-економічний розвиток у сумі 78 140,1 тис. грн.

Перевіркою з’ясовано, що це рішення прийнято з перевищенням наданих обласній раді повноважень і без попереднього його схвалення облдержадміністрацією. Все це призвело до розбалансування затвердженого раніше обласного бюджету на 2008 р., його дефіцитності та у зв’язку з цим неможливості виконання облдержадміністрацією затверджених повноважень з виконання обласного бюджету, повідомили у прес-службі.

На знімку:сесія облради 8 травня на майдані Свободи, яка відхилила протест прокурора на рішення облради про перерозподіл коштів

Фото Андрія Кравченка