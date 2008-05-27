Земля на Харківщині дорожчає

Харків. 27 травня. УНІАН. За період з 19 по 25 травня середня вартість земельних ділянок під коттеджну забудову по найбільших містах України та їхніх околиць продовжувала зростати в межах 0,46-1,16% ($20-50) за сотку. За даними експертів, найбільший інтерес на сьогоднішній день являють такі мегаполіси, як Одеса, Дніпропетровськ, Львів та Харків, повідомляє прес-служба компанії «SV Development».

Так, за період з 19 по 25 травня вартість земельних ділянок під котеджну забудову в Харківській області (3 райони) виросла у межах 1,16% ($25) до 2 137 долари за одну сотку.

Рейтинг вартості земельних ділянок по районах Харківської області виглядає так:

1. Харківський район – зростання 1,18% (на $26) до $2 190/сотка

2. Дергачівський район – зростання 1,15% (на $25) до $2 179/сотка

3. Чугуївський район - зростання 0,87% (на $11) до $1 236/сотка