Земля на Харківщині дорожчає
Дані компанії «SV Development»
Харків. 27 травня. УНІАН. За період з 19 по 25 травня середня вартість земельних ділянок під коттеджну забудову по найбільших містах України та їхніх околиць продовжувала зростати в межах 0,46-1,16% ($20-50) за сотку. За даними експертів, найбільший інтерес на сьогоднішній день являють такі мегаполіси, як Одеса, Дніпропетровськ, Львів та Харків, повідомляє прес-служба компанії «SV Development».
Так, за період з 19 по 25 травня вартість земельних ділянок під котеджну забудову в Харківській області (3 райони) виросла у межах 1,16% ($25) до 2 137 долари за одну сотку.
Рейтинг вартості земельних ділянок по районах Харківської області виглядає так:
1. Харківський район – зростання 1,18% (на $26) до $2 190/сотка
2. Дергачівський район – зростання 1,15% (на $25) до $2 179/сотка
3. Чугуївський район - зростання 0,87% (на $11) до $1 236/сотка