Влітку 95-й бензин досягне 7 грн. за літр

Харків. 27 травня. УНІАН. Влітку ціна 95-го бензину підскочить до семи гривень за літр, прогнозує тижневик «Деловая столица».

За останні два тижні літр пального здорожчав в середньому на 6%. А збільшення ціни на солярку перевищило 7,5%.

У Мінпаливенерго кажуть: до червня літр 95-го бензину здорожчає ще на 30 копійок – до 6-ти 60-ти. А у розпал курортного сезону і до семи гривень за літр недалеко, наголошують фахівці.

ICTV