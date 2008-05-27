На Сході очікуються дощі і грози

Харків. 27 травня. УНІАН. Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень до 18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 травня в країні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, окрім західної частини, дощі, грози, у південній, східній частині та центральних областях місцями сильні дощі, град. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, окрім східної частини, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 10-15°, вдень 18-23°.

29-30 травня мінлива хмарність. 29 травня вночі в Україні, крім західних областей, дощі, в Криму, Приазов’ї та Дніпропетровській області сильні дощі, місцями грози, град; вдень без опадів, лише у східній та південній частині невеликий короткочасний дощ. 30 травня без опадів. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, 29 травня в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 5-10°, у східній та південній частині до 13°; вдень 17-22°, на Закарпатті 21-26°, 29 травня у східних областях, Криму та Приазов’ї 14-19°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

31 травня-1 червня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 6-12°, на півдні та Закарпатті 9-15°; вдень 18-24°, у південних та західних областях місцями 25-27°.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області 28 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.

29-30 травня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 29 травня місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.