У Добкіна згодні на дострокові вибори?

Після фіаско супротивників київського мера колеги Черновецького, над якими дамокловим мечем висіла загроза перевиборів, тепер можуть зітхнути з полегшенням. І в першу чергу – харківський голова Михайло Добкін, проти якого БЮТ воює вже кілька років.

Про це пише харківське видання «Главное» з посиланням на столичний «Фокус».

Цікаво, пише «Фокус», що, мабуть, натхненна досвідом Черновецкого команда харківського градоначальника пішла стежкою столичного мера і вже сама наполягає на проведенні виборів. Заступник Добкіна Ігор Шурма пояснив виданню, для чого саме: «Щоб цими виборами раз і назавжди поставити крапку в питанні довіри харків`ян Михайлові Добкіну».

Якщо він переможе, прогнозує Шурма, це стане остаточним ударом по НУНС і БЮТ. «На них взагалі можна буде ставити хрест! – воодушевлённо розмірковує він. – На відміну від Києва, у Харкові їх підтримують ще менше людей. Тому ні тим, ні іншим вибори у Харкові не вигідні».

Проте депутат від БЮТ Олександр Фельдман, що також виступає за перевибори у Харкові, але який розраховує саме на перемогу своєї політсили, думає, що харківська ситуація зовсім не схожа на київську.

«У Києві в Черновецького було з чим іти до людей, і отут питання стояло більше політичне, - говорить він. - А ситуація у Харкові не має до політики ніякого відношення. Тут проблеми зовсім інші, і харків`яни не залишать питання про превибори міської влади. Це їм необхідно!».