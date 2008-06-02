У Харкові відкрилося Піщане містечко
13:16, 02 червня 2008Харьків
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Персонажі казок оселилися на пл. Свободи
Харків. 2 червня. УНІАН. У Харкові на майдані Свободи відкрилося Піщане містечко.
Як повідомляє сайт міськради, його створили в рамках заходів до Міжнародного Дня захисту дітей.
Містечко заселили персонажі знаменитих казок: Кощій Безсмертний і Спляча царівна, Ємеля та Черномор, Чудо-Юдо і Русалка.
Скульптури з піску можуть з`явитися також у харківських парках - розглядається можливість спорудження подібного містечка в саду Шевченка або в парку ім. Горького.
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