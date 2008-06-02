Земля в передмісті Києва подорожчала

Харків. 2 червня. УНІАН. Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 травня по 1 червня зросла на 2,24% (на 140 дол.) - до 6 тис. 405 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігається в Києво-Святошинському районі - на 1,88% (на 186 дол.), до 10 095 дол.; Обухівському - на 1,54% (на 120 дол.), до 7 915 дол./сотка; Бориспільському - на 2,6% (на 165 дол.), до 6 513 дол./сотка, Вишгородському - на 2,2% (на 121 дол.), до 5 628 дол./сотка; Броварському - на 2,85% (на 148 дол.), до 5 341 дол./сотка; Васильківському - на 2,5% (на 116 дол.), до 4 764 дол./сотка; Бородянському - на 3,25% (на 85 дол.), до 2 684 дол./сотка; Макарівському - на 2,8% (на 68 дол.), до 2 495 дол./сотка; Баришевському - на 4,46% (на 52 дол.), до 1 215 дол./сотка; Фастівському - на 5,53% (на 67 дол.), до 1 278 дол./сотка і Кагарлицькому районі - на 5,48% (на 90 дол.), до 1 724 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівськом районі - 23%, Бориспільському - 16%, Васильківському - 14%, Києво-Святошинському - 17%, Броварському - 10%, Обухівському - 3%, Бородянському - 4%, Вишгородському - 11%, Кагарлицькому - 0,8%, Баришевському - 1%, Фастівському районі - 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво за квітень виросла на 1,78% (на 109 дол.) - до 6 тис. 264 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.