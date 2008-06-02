У Полтаві бунтують перевізники

Харків. 2 червня. УНІАН. У Полтаві близько 150 маршруток заблокували будівлю міськради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської міськради, акція протесту пов`язана з тим, що частина фірм-перевізників не згодна з підсумками конкурсу на перевезення пасажирів. «Зараз у Полтаві близько 300 перевізників, тоді як у Києві близько 30. Дуже багато дрібних перевізників. У конкурсі віддавалася перевага більшим перевізникам, також були вимоги до технічного стану транспортного засобу. Перевізники, що програли конкурс, не згодні з його результатами і влаштували акцію протесту», – повідомили в міськраді.

За даними прес-служби, зі страйкуючими зустрівся віце-мер Анатолій БИСТРАЙ.

Влада міста вважає, що в даній ситуації для перевізників один вихід – вони мають виконати вимоги конкурсу і брати участь у подальших конкурсах, які проводитимуться в Полтаві, йдеться в повідомленні міськради.