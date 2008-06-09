Добкін і Кернес для Януковича - як Моніка Левінські для Клінтона

Харків. 9 червня. УНІАН. У мера Харкова Михайла ДОБКІНА на сьогодні є кілька виходів із ситуації з достроковими або ж черговими виборами в столиці Слобожанщини.

Про це йдеться у коментарі до подій заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому УНІАН.

«Михайло ДОБКІН, мабуть, розуміє, що незалежно від того, буде діяти нинішня коаліція чи ні, всі сили Юлії ТИМОШЕНКО будуть спрямовані на т.зв. «харківський плацдарм», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Тому будь-які вибори - будь вони достроковими або ж черговими - будуть для нього досить проблематичними. Зараз ДОБКІН перебуває перед вибором - або брати на себе весь негатив від співробітництва із секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ і однозначно програти, або привселюдно обвинуватити КЕРНЕСА у всіх власних гріхах і в такий спосіб спробувати «очиститися», або ж чекати, поки оточення Віктора ЯНУКОВИЧА напередодні президентських виборів саме привселюдно «відхреститься» від КЕРНЕСА і, цілком можливо, від нього самого. Від того, який із цих варіантів вибере ДОБКІН, багато в чому залежить його подальша як політична, так і особиста доля».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що в даній ситуації також можливий варіант, коли внутріпартійні опоненти В.ЯНУКОВИЧА будуть наполягати на збереженні статус-кво для дискредитації лідера ПР.

«Цілком можливо, що внутріпартійні опоненти Віктора ЯНУКОВИЧА переграють свого партійного патрона й свідомо не дадуть «злити» з Партії регіонів ДОБКІНА й КЕРНЕСА, - зазначив експерт. - Це буде пов`язане з небажанням окремих груп впливу в ПР надмірного посилення ЯНУКОВИЧА і, відповідно, порятунку його від перманентного харківського негативу. У такому випадку одіозний тандем ДОБКІНА-КЕРНЕСА може стати для ЯНУКОВИЧА аналогом Моніки ЛЕВІНСЬКІ для Білла КЛІНТОНА. З усіма «наслідками, що випливають», для іміджу лідера ПР», - відзначив заступник директора АМС.