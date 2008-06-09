Сестри Бондаренко зіграють в Бирмінгемі

Харків. 9 червня. УНІАН. Харків`янки Олена і Катерина Бондаренко візьмуть участь у турнірі WTA третьої категорії з призовим фондом 200 000$ DFS Classic, який стартує в Бирмінгемі, повідомляє сайт «Сапронов-теніс».

Цей турнір є першим, що проводиться на трав`яному покритті.

О. Бондаренко посіяна на турнірі під 6 номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її перша суперниця визначиться в матчі між іспанкою Вірхінією Руано-Паскуаль та Мілагрос Секерою з Венесуели.

К. Бондаренко, яка отримала від організаторів 10-й номер посіву, на старті зустрінеться з господаркою кортів британською тенісисткою Енн Кеотавонг