Сестри Бондаренко зіграють в Бирмінгемі
15:54, 09 червня 2008Харьків
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Призовий фонд турніру $200 тис.
Харків. 9 червня. УНІАН. Харків`янки Олена і Катерина Бондаренко візьмуть участь у турнірі WTA третьої категорії з призовим фондом 200 000$ DFS Classic, який стартує в Бирмінгемі, повідомляє сайт «Сапронов-теніс».
Цей турнір є першим, що проводиться на трав`яному покритті.
О. Бондаренко посіяна на турнірі під 6 номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її перша суперниця визначиться в матчі між іспанкою Вірхінією Руано-Паскуаль та Мілагрос Секерою з Венесуели.
К. Бондаренко, яка отримала від організаторів 10-й номер посіву, на старті зустрінеться з господаркою кортів британською тенісисткою Енн Кеотавонг
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