В середу горіли «Джунглі»

Харків. 12 червня. УНІАН. У середу ввечері близько 19.30 сталася пожежа в аквапарку «Джунглі».

З приміщення були евакуйоваі люди. На місце події виїжджали 10 машин, але всі вони не були задіяні.

За іфнормацією облуправління МНС, пожежу віднесено до незначних, хоча була небезпека загорання пластикового перекриття. Близько 21.00 пожежу було погашено.

Постраждала жінка, її з отруєнням доставили в лікарню.

Однією з причин пожежі називають замикання електропроводки. Матеріальні збитки встановлюються.