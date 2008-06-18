Ющенко наполягає на чіткому валютному коридорі

Харків. 18 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб уряд та Національний банк визначили чіткі межі курсового валютного коридору.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він повідомив під час наради з питань макроекономічної стабільності.

Президент висловив жорстке застереження, щоб принаймні у курсовій політиці зусиллями НБУ було забезпечено стабільність. «Національний банк повинен завжди бути поза політикою, користуватися довірою. Це повинна бути сторона, незаангажована у будь-які тенденційні процеси», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він звернув увагу на різницю, яка існує між встановленим валютним коридором та реальним курсом. «Коридор, який є, зберігається, з іншого боку, курс, який є сьогодні, не має ніякого відношення до коридору. Який сигнал ми подаємо бізнесу: ми все ж таки в коридорній позиції, ми її забезпечуємо, чи ми на неї дивимося як на канон, який давно вже втратив свою актуальність», - звернувся до учасників наради Президент.

Глава держави наполягає на тому, щоб після взаємних консультацій уряду та Національного банку повернутися до валютного коридору, оголосити його межі й чітко їх дотримуватися.

У нараді взяли участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.