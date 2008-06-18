Ющенко наполягає на чіткому валютному коридорі
НБУ «має бути поза політикою»
Харків. 18 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб уряд та Національний банк визначили чіткі межі курсового валютного коридору.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він повідомив під час наради з питань макроекономічної стабільності.
Президент висловив жорстке застереження, щоб принаймні у курсовій політиці зусиллями НБУ було забезпечено стабільність. «Національний банк повинен завжди бути поза політикою, користуватися довірою. Це повинна бути сторона, незаангажована у будь-які тенденційні процеси», - зауважив В.ЮЩЕНКО.
Він звернув увагу на різницю, яка існує між встановленим валютним коридором та реальним курсом. «Коридор, який є, зберігається, з іншого боку, курс, який є сьогодні, не має ніякого відношення до коридору. Який сигнал ми подаємо бізнесу: ми все ж таки в коридорній позиції, ми її забезпечуємо, чи ми на неї дивимося як на канон, який давно вже втратив свою актуальність», - звернувся до учасників наради Президент.
Глава держави наполягає на тому, щоб після взаємних консультацій уряду та Національного банку повернутися до валютного коридору, оголосити його межі й чітко їх дотримуватися.
У нараді взяли участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.