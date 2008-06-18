Помер Володимир Угольников
30 років актор віддав театру
Харків. 18 червня. УНІАН. На 51 році життя помер провідний актор Харківського академічного російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна, заслужений артист України Володимир Угольников.
Майже тридцятирічна творчість В.Угольникова була пов’язана лише з одним мистецьким колективом – театром російської драми у Харкові, до якого його було запрошено після закінчення Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
В.Угольников створив близько 50 ролей у різних виставах театру: «Майстер і Маргарита», «Поминальна молитва», «Хитромудра закохана», «Блазень Балакірєв», «Трактирниця», «Такі смішні гроші» та ін.
В.Угольников брав активну участь у громадському житті Харкова і області, він був ведучим багатьох регіональних, міських театралізованих і культурологічних заходів, звітів і концертів, часто виступав перед трудівниками фабрик і підприємств.
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