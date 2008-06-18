У Харкові зведуть 4060 готельних номерів

Харків. 18 червня. УНІАН. У рамках підготовки Харкова до ЧЄ-2012 Департаментом з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року і спорту Харківської міської ради визначені додаткові місця для проживання гостей міста.

За інформацією заступника директора Департаменту - начальника управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Володимира ГРОМОВА, вже зведений і вводиться в дію 4* готель «Вікторія» (28 номерів). Зараз проводиться його сертифікація. Крім того, згідно з домовленостями з інвесторами ПП «Уляна» будуватиме 4* готель на 200 номерів, повідомляє сайт міськради.

Також визначені майданчики під реконструкцію і будівництво готелів у місцях масового відпочинку харків`ян. Зокрема, в районі Олексіївського лугопарку на території діючого спортивно-оздоровчого комплексу «Аркада-Орізона» планується розширити кількість готельних 4* номерів до 30 (20 реконструювати і 10 побудувати). Також передбачається будівництво нового спортивно-оздоровчого комплексу «Сафарі» (робоча назва) в Журавлівському гідропарку. Тут буде пансіонат на 12 номерів класу 3*.

За вимогами УЄФА Харкову до 2012 р. необхідно мати: 1927 5* готельних номерів, 1135 4* номерів і 175 3*. На сьогодні у Харкові в достатній кількості лише 3* номерів – 948. До 2012 передбачається звести 1400 5*, 874 4* и 397 3* готельних номерів.