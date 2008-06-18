Губернатори не приїдуть до Тимошенко

Харків. 18 червня. УНІАН. Голови державних адміністрацій не братимуть участі в сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК журналістам.

«Губернаторів сьогодні не буде», - сказав він.

Водночас заступник керівника Секретаріату Президента не пояснив причини, з яких губернатори не прибудуть на сьогоднішнє засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запросив на засідання 18 червня для звіту про цінову ситуацію в регіонах п`ятьох голів держадміністрацій.

Зокрема, запрошені голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР, голова Донецької ОДА Володимир ЛОГВИНЕНКО, тимчасово виконуючий обов`язки голови Запорізької ОДА Олександр СТАРУХ, тимчасово виконуючий обов`язки голови Сумський ОДА Микола ЛАВРИК і голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.