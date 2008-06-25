Луценко знову навідається до Харкова

Харків. 25 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО планує відвідати Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві інформагентства Медіапорт і Status Quo.

Програма візиту ще формується, але вже відомо, що міністр має намір взяти участь у торжествах з нагодии випуску студентів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Це буде вже другий візит Ю. ЛУЦЕНКА до Харкова протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня міністр взяв участь у нараді в Управлінні обласної міліції, де оголосив про звільнення кількох керівників, а також про відсторонення від посад близько 40 керівників різного рангу харківської міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.