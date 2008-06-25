Луценко знову навідається до Харкова
Третього червня була зачистка…
Харків. 25 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО планує відвідати Харків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві інформагентства Медіапорт і Status Quo.
Програма візиту ще формується, але вже відомо, що міністр має намір взяти участь у торжествах з нагодии випуску студентів Харківського національного університету внутрішніх справ.
Це буде вже другий візит Ю. ЛУЦЕНКА до Харкова протягом місяця.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня міністр взяв участь у нараді в Управлінні обласної міліції, де оголосив про звільнення кількох керівників, а також про відсторонення від посад близько 40 керівників різного рангу харківської міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.