Порушено справу щодо посадовця-хабарника
13:15, 01 липня 2008Харьків
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Повідомлення Департаменту МВС
Харків. 1 липня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітника державної установи, який отримав 500 грн. хабара від місцевого жителя за непритягнення його до адміністративної відповідальності за браконьєрський вилов риби.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, прокуратурою стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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