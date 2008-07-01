Порушено справу щодо посадовця-хабарника

Харків. 1 липня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітника державної установи, який отримав 500 грн. хабара від місцевого жителя за непритягнення його до адміністративної відповідальності за браконьєрський вилов риби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, прокуратурою стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).