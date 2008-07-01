Україна ввела нові акцизні марки на спиртне

Харків. 1 липня. УНІАН. В Україні з 1 серпня цього року вводяться акцизні марки нового зразка для алкогольних напоїв.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України прийняв 12 березня 2008 р. (№179), а пізніше постановою №486 від 21 травня 2008 р. були внесені зміни до постанови №179.

Згідно з документами, підприємства зможуть використовувати марки старого зразка до 1 вересня 2008 р., а алкогольні напої з такими марками можуть продаватися відповідно до термінів реалізації продукції.

Нові акцизні марки на алкогольні напої і тютюнові вироби імпортного виробництва будуть фіолетовими, вітчизняного - зеленими.

Крім того, 21 травня Кабмін затвердив нові зразки марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і встановив на них ціну. Ціна акцизних марок, які почнуть використовувати з 1 серпня, складе: для алкогольних напоїв 10,3 коп. за штуку, для тютюнових виробів - 5,5 коп.